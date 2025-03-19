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Тренер Гренады Модесте: «Довольны, что сохранили 0:5. Знали, насколько высок уровень сборной России, Дзюба показал себя с лучшей стороны»

"Мы очень ценим, что нам дали возможность сыграть на таком уровне. Снег добавил сложности нашей игре.

Источник: Спортс"

Мы знали, насколько высок уровень сборной России. Что касается Дзюбы, то он показал себя с лучшей стороны, как и вся команда сборной России.

Но считаю, что мы хорошо себя показали. Довольны тем, что сохранили счет 0:5", — сказал Энтони Модесте.