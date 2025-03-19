Тренер Гренады Модесте: «Довольны, что сохранили 0:5. Знали, насколько высок уровень сборной России, Дзюба показал себя с лучшей стороны»

Мы знали, насколько высок уровень сборной России. Что касается Дзюбы, то он показал себя с лучшей стороны, как и вся команда сборной России.
Но считаю, что мы хорошо себя показали. Довольны тем, что сохранили счет 0:5", — сказал Энтони Модесте.
"Мы очень ценим, что нам дали возможность сыграть на таком уровне. Снег добавил сложности нашей игре.
Мы знали, насколько высок уровень сборной России. Что касается Дзюбы, то он показал себя с лучшей стороны, как и вся команда сборной России.
Но считаю, что мы хорошо себя показали. Довольны тем, что сохранили счет 0:5", — сказал Энтони Модесте.