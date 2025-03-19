Дзюба о будущем в сборной: «Я не закрываю для себя двери, но Карпин сказал, что может их закрыть. Я некоторые вещи от обиды говорил, сейчас надо взрослеть»

— Это был твой last dance?
— Я не закрываю для себя двери. Карпин сказал, что может их закрыть. Я с удовольствием приеду. Сейчас надо взрослеть. Некоторые вещи от обиды говорил, потому что правда думал, что никогда больше не попаду в сборную.
Спасибо огромное болельщикам, Карпину, что позвал, и РФС. Приятно и неожиданно. Думал, что в России вряд ли кого-то будут чествовать. Спасибо Батракову, он умничка. Глушенкову тоже, он один из тех, кто давал надежду, футболист большого уровня. Он выделяется на уровне всех остальных, — сказал Дзюба.