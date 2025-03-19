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Дзюба о будущем в сборной: «Я не закрываю для себя двери, но Карпин сказал, что может их закрыть. Я некоторые вещи от обиды говорил, сейчас надо взрослеть»

Сегодня 36-летний нападающий забил 31-й гол за сборную России — в матче против команды Гренады (5:0) — и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Источник: Спортс"

— Это был твой last dance?

— Я не закрываю для себя двери. Карпин сказал, что может их закрыть. Я с удовольствием приеду. Сейчас надо взрослеть. Некоторые вещи от обиды говорил, потому что правда думал, что никогда больше не попаду в сборную.

Спасибо огромное болельщикам, Карпину, что позвал, и РФС. Приятно и неожиданно. Думал, что в России вряд ли кого-то будут чествовать. Спасибо Батракову, он умничка. Глушенкову тоже, он один из тех, кто давал надежду, футболист большого уровня. Он выделяется на уровне всех остальных, — сказал Дзюба.