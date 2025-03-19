Агент Дзюбы: «Продолжаем наблюдать за игрой лучшего форварда в истории российского футбола. Впереди рекорд Лоськова»

Ждем побед в составе «Акрона», следующих матчей за сборную. Хочется верить, что в каком‑то обозримом будущем нашу сборную вернут к официальным матчам, а Артем будет в форме, будет играть и его, дай бог, вызовут, чтобы он забил в официальном матче. Не будем загадывать, но думаю, что силы у него еще есть", — сказал Леонид Гольдман.