Агент Дзюбы: «Продолжаем наблюдать за игрой лучшего форварда в истории российского футбола. Впереди рекорд Лоськова»

"В очередной раз поздравляю всех причастных. Хочется сказать слова благодарности РФС, всем причастным к тому, чтобы этот рекорд произошел, Артему, Валерию Георгиевичу Карпину, тренерскому штабу за то, что дали такую возможность. Артем, безусловно, заслужил это своей игрой в весенней части чемпионата после возобновления РПЛ. Здорово, что это случилось.
Первые полчаса получились нервозными. Было видно, что Артем сам немного нервничал, потому что это был не самый привычный момент для любого футболиста, но он сильнейший футболист и личность.
Еще один рубеж взят — и уверен, что не последний. Будем продолжать болеть, переживать, наблюдать за игрой лучшего форварда в истории российского футбола. Сегодня Артем стал еще по одному показателю лучшим.
Впереди рекорд Лоськова. Многие в информационном поле зациклены на этом рекорде, но я повторюсь и буду повторять, что такие достижения нужно отмечать и делать это по достоинству.
Артем, как и я, постоянно подчеркивали, что он игрок командный и на первом месте всегда команда, а дальше, если получается побить личные достижения, это здорово.
Ждем побед в составе «Акрона», следующих матчей за сборную. Хочется верить, что в каком‑то обозримом будущем нашу сборную вернут к официальным матчам, а Артем будет в форме, будет играть и его, дай бог, вызовут, чтобы он забил в официальном матче. Не будем загадывать, но думаю, что силы у него еще есть", — сказал Леонид Гольдман.
? Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Форвард «Акрона» забил 31-й гол в матче с Гренадой и превзошел рекорд Кержакова.