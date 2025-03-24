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Франция сыграет с Украиной, Исландией и Азербайджаном в отборе ЧМ, Испания — с Турцией, Грузией и Болгарией, Германия — со Словакией, Северной Ирландией и Люксембургом

Сборная Германия, победившая в ¼ финала Лиги наций Италию (2:1, 3:3), сыграет в группе А со Словакией, Северной Ирландией и Люксембургом.

Источник: Спортс"

Дания, уступившая Португалии (1:0, 2:5), попала в группу С с Грецией, Шотландией и Беларусью.

В группе D с Украиной, Исландией и Азербайджаном сыграет Франция, обыгравшая Хорватию (0:2, 2:0, 5:4 по пенальти).

Сборная Испании, одолевшая Нидерланды (2:2, 3:3, 5:4 по пенальти), попала в группу Е с Турцией, Грузией и Болгарией.

Португалия сыграет в группе F с Венгрией, Ирландией и Арменией.

Нидерланды попали в группу G с Финляндией, Польшей, Литвой и Мальтой.

Итальянцы сыграют с Норвегией, Израилем, Эстонией и Молдовой в группе I.

В группу L вышла Хорватия, она попала к Черногории, Чехии, Фарерским островам и Гибралтару.