Франция сыграет с Украиной, Исландией и Азербайджаном в отборе ЧМ, Испания — с Турцией, Грузией и Болгарией, Германия — со Словакией, Северной Ирландией и Люксембургом

Дания, уступившая Португалии (1:0, 2:5), попала в группу С с Грецией, Шотландией и Беларусью.
В группе D с Украиной, Исландией и Азербайджаном сыграет Франция, обыгравшая Хорватию (0:2, 2:0, 5:4 по пенальти).
Сборная Испании, одолевшая Нидерланды (2:2, 3:3, 5:4 по пенальти), попала в группу Е с Турцией, Грузией и Болгарией.
Португалия сыграет в группе F с Венгрией, Ирландией и Арменией.
Нидерланды попали в группу G с Финляндией, Польшей, Литвой и Мальтой.
Итальянцы сыграют с Норвегией, Израилем, Эстонией и Молдовой в группе I.
В группу L вышла Хорватия, она попала к Черногории, Чехии, Фарерским островам и Гибралтару.