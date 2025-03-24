Спаллетти о 3:3 с Германией и вылете из Лиги наций: «В первом тайме нам не хватило решимости, а во втором мы увидели Италию, которую все ждали. Мы допустили слишком много ошибок»

Именно так это работает — мы видели, что они быстро разыгрывали угловые, и не должны были поворачиваться к ним спиной. В каком-то смысле лучше пропускать такие голы, чтобы мы могли понять, что это не просто советы, а реальное применение того, о чем мы говорим.