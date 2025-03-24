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Спаллетти о 3:3 с Германией и вылете из Лиги наций: «В первом тайме нам не хватило решимости, а во втором мы увидели Италию, которую все ждали. Мы допустили слишком много ошибок»

В ответном матче ¼ финала итальянцы сыграли вничью с Германией и выбыли из турнира по сумме двух матчей (1:2, 3:3).

Источник: Спортс"

— Мы совершенствуемся, оценивая происходящее. Игры дают ответы.

Очевидно, в первом тайме нам не хватило решимости, чтобы играть и дать команде шанс проявить себя как индивидуально, так и коллективно. Затем мы осознали, что должны были сделать больше, и увидели ту Италию, которую все ждали.

— Был спорный момент, когда в пользу Италии назначили пенальти и отменили его после проверки ВАР, потому что Нико Шлоттербек сыграл в мяч. Было ли этого достаточно, чтобы отменить первоначальное решение?

— Я не мог этого видеть оттуда, где я находился, но я не люблю искать спорные моменты. Команда провела ожесточенную борьбу и заслужила немного больше удачи, это правда.

Именно так это работает — мы видели, что они быстро разыгрывали угловые, и не должны были поворачиваться к ним спиной. В каком-то смысле лучше пропускать такие голы, чтобы мы могли понять, что это не просто советы, а реальное применение того, о чем мы говорим.

— Что пошло не так в первом тайме, когда вы уступали со счетом 3:0, уже проиграв первый матч?

— Мы допустили слишком много ошибок, отбирали мяч и сразу же вновь теряли его. Мы знали, что Германия будет оказывать на нас сильное давление, но я ожидал чего-то большего.

В перерыве мы поговорили в раздевалке и поняли, чего хотели. Мы знаем, как играть, и, поверьте нам, мы скажем то, что должны сказать, — сказал главный тренер сборной Италии в интервью RAI Sport.