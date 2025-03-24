Де ла Фуэнте о победе над Нидерландами: «Этот матч мог бы стать финалом Евро. Испания была на должном уровне»

"Мы испытываем огромный восторг. Этот матч мог бы стать финалом чемпионата Европы. Мы были на должном уровне. Сейчас у нас те же чувства, что были [на Евро-2024]. Сошлись две команды со схожими характеристиками, потому что мы нацелены на атаку. Болельщикам должно было очень понравиться.