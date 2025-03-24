Де ла Фуэнте о победе над Нидерландами: «Этот матч мог бы стать финалом Евро. Испания была на должном уровне»

"Мы испытываем огромный восторг. Этот матч мог бы стать финалом чемпионата Европы. Мы были на должном уровне. Сейчас у нас те же чувства, что были [на Евро-2024]. Сошлись две команды со схожими характеристиками, потому что мы нацелены на атаку. Болельщикам должно было очень понравиться.
А мы еще раз насладимся «Финалом четырех» — с тремя [бывшими] чемпионами мира и одним победителем Евро-[2016]. Достаточно взглянуть на список участников. Один из [бывших] чемпионов мира, Италия, вылетел. Я этот уровень всегда сравниваю с Евро", — сказал тренер сборной Испании.
Камбэк Франции, Италия зря спасала 0:3, Испания вырвала триллер по пенальти, Роналду запорол и исправил. Главное в Лиге наций.