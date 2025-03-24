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Мартинес о 5:2 с Данией: «Мы показали лучшие качества португальцев — борьбу, характер, стойкость и высокое мастерство в решающих моментах»

В ответном матче ¼ финала португальцы разгромили Данию (5:2 доп. вр, первая игра — 0:1).
Источник: Sports.Ru

"Сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в Дании. Я увидел, что игроки способны читать игру и создавать моменты. Мы забили пять голов, а это непросто. Атмосфера в Копенгагене была очень хорошей, но сегодня она была еще лучше.

В футболе, как и в жизни, бывает нелегко, приходится усваивать уроки. Не всегда получается выигрывать со счетом 3:0. В жизни главное — бороться, упорно работать и быть честным. Команда показала лучшие качества португальцев — борьбу, характер, стойкость и высокое мастерство в решающих моментах", — сказал тренер сборной Португалии.

Камбэк Франции, Италия зря спасала 0:3, Испания вырвала триллер по пенальти, Роналду запорол и исправил. Главное в Лиге наций.