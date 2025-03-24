Мартинес о 5:2 с Данией: «Мы показали лучшие качества португальцев — борьбу, характер, стойкость и высокое мастерство в решающих моментах»

"Сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в Дании. Я увидел, что игроки способны читать игру и создавать моменты. Мы забили пять голов, а это непросто. Атмосфера в Копенгагене была очень хорошей, но сегодня она была еще лучше.