Мартинес о 5:2 с Данией: «Мы показали лучшие качества португальцев — борьбу, характер, стойкость и высокое мастерство в решающих моментах»

"Сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в Дании. Я увидел, что игроки способны читать игру и создавать моменты. Мы забили пять голов, а это непросто. Атмосфера в Копенгагене была очень хорошей, но сегодня она была еще лучше.
В футболе, как и в жизни, бывает нелегко, приходится усваивать уроки. Не всегда получается выигрывать со счетом 3:0. В жизни главное — бороться, упорно работать и быть честным. Команда показала лучшие качества португальцев — борьбу, характер, стойкость и высокое мастерство в решающих моментах", — сказал тренер сборной Португалии.
Камбэк Франции, Италия зря спасала 0:3, Испания вырвала триллер по пенальти, Роналду запорол и исправил. Главное в Лиге наций.