Тренер России U21 о 2:2 с Колумбией: «Удовлетворены содержанием игры. По сравнению с первым матчем хотя бы появились голевые моменты»

Что же касается счета, то, наверное, он справедлив. Мы могли украсть концовку, это было бы совсем хорошо. В целом содержанием игры удовлетворены, по сравнению с первым матчем (0:1) у нас хотя бы появились голевые моменты. Сегодня игроки знали, что их не на кого менять, поэтому нужно было доигрывать до конца. Деваться просто было некуда.