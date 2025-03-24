Тренер России U21 о 2:2 с Колумбией: «Удовлетворены содержанием игры. По сравнению с первым матчем хотя бы появились голевые моменты»

"Если бы до игры сказали, что мы сыграем вничью, то, может быть, мы бы и удовлетворились этим, учитывая то состояние, в котором мы подошли к матчу. Потеряли еще Кирша с Салтыковым накануне. Ребята после первой игры были по-настоящему вымотаны, чувствовалось, что силы заканчиваются. Поэтому за достигнутый результат хотелось бы поблагодарить ребят вдвойне.
Что же касается счета, то, наверное, он справедлив. Мы могли украсть концовку, это было бы совсем хорошо. В целом содержанием игры удовлетворены, по сравнению с первым матчем (0:1) у нас хотя бы появились голевые моменты. Сегодня игроки знали, что их не на кого менять, поэтому нужно было доигрывать до конца. Деваться просто было некуда.
Опыт игры на таком стадионе интересный, мы нечасто в Южной Америке с таким сталкиваемся, обычно играем на тренировочных полях. Очень приятно, что мы сыграли при таком количестве зрителей, шикарная атмосфера для футбола, в которой футболисты вдвойне хотят себя проявить. Поэтому отдали себя без остатка.
В каждом матче были свои герои, сегодня тоже сложно кого-то выделить, неплохо сыграли многие. Тот уровень, который мы от них ждем, они смогли показать. Можно выделить многих, поэтому я, наверное, не буду этого делать", — сказал тренер молодежной сборной России.