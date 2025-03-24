Ахметов о 5:0 с БАТЭ: «Продолжим так же в чемпионате — с “Зенитом” трудно будет справиться»

— У нас были выходные, теперь надо возвращаться в игровой ритм. Хорошо, что во встрече с БАТЭ получили практику те, у кого в чемпионате ее меньше. Все выложились по полной, каждый хотел проявить себя, слава богу, при этом обошлось без травм.