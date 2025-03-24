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Ахметов о 5:0 с БАТЭ: «Продолжим так же в чемпионате — с “Зенитом” трудно будет справиться»

— У нас были выходные, теперь надо возвращаться в игровой ритм. Хорошо, что во встрече с БАТЭ получили практику те, у кого в чемпионате ее меньше. Все выложились по полной, каждый хотел проявить себя, слава богу, при этом обошлось без травм.

Источник: Спортс"

— У нас были выходные, теперь надо возвращаться в игровой ритм. Хорошо, что во встрече с БАТЭ получили практику те, у кого в чемпионате ее меньше. Все выложились по полной, каждый хотел проявить себя, слава богу, при этом обошлось без травм. Считаю, хороший спарринг получился.

— Гол и передача лично вам подняли настроение?

— Конечно. При этом в каждом матче стараюсь приносить как можно больше пользы команде. Хорошо, что в этот вечер получилось и забить, и отдать. Теперь хочется так же продолжать и в чемпионате.

— Что скажете об уровне нынешнего БАТЭ?

— Если честно, каких‑то ожиданий на этот счет у нас вообще не было. Изначально просто выходили играть в свой футбол. С первой минуты. Мне кажется, если и в чемпионате продолжим так же, с нами трудно будет справиться, — сказал полузащитник «Зенита».

После 21 тура петербуржцы занимают в Мир РПЛ 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.