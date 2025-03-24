Как в футболе относятся к Рамадану. В Италии имитируют травмы, во Франции скандалят

В священный месяц легионерам в арабских странах приходится непросто — они подстраиваются под местные обычаи. «Всегда есть какие-то трудности, в европейском футболе — тоже. Возможно, дело в том, что в Европе мы больше тренируемся утром, а здесь — после обеда или даже ночью в Рамадан, — отмечал нападающий “Аль-Насра” из Саудовской Аравии Криштиану Роналду. — Когда начинался Рамадан, мы порой тренировались в 22:00, что для меня очень странно. Но это опыт, воспоминания и совершенно новая ситуация. Мне нравится жить подобным образом, ведь мы учимся у новых культур».