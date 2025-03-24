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Игонин о Глушенкове: «Надо меньше говорить и больше делать. Он сейчас не настолько эффективный, насколько был. Если нет голов, это могут быть отборы»

После зимнего перерыва игрок «Зенита» провел три официальных матча за клуб и не сделал ни одного результативного действия.
Источник: Спортс"

"Глушенков сейчас не настолько эффективный, насколько был. Такие периоды неизбежны. Ему надо меньше говорить и больше делать.

В основном определяют по видимым результатам, насколько футболист нужен команде. Надо сосредоточиться на пользе для команды — если нет голов, то это могут быть отборы.

Не бывает длинных и идеальных подъемов. Глушенкову надо посмотреть, как складывалась карьера у других футболистов. Если брать тех же нападающих, то сейчас часто говорят после рекорда Дзюбы, что у Кержакова была безголевая серия.

Помню, для Александра это было сложно, но он ни в коем случае не подавал виду! Не помню, чтобы его меняли на поле. Он старался делать тогда на поле все для команды, а не для голов и рекордов«, — сказал бывший игрок “Зенита” Алексей Игонин.

Максим Глушенков: «Со “Спартаком” я четко выполнял задачу. Тренеры “Зенита” были недовольны тем, как я это делал с “Факелом” — хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза».