Игонин о Глушенкове: «Надо меньше говорить и больше делать. Он сейчас не настолько эффективный, насколько был. Если нет голов, это могут быть отборы»

Помню, для Александра это было сложно, но он ни в коем случае не подавал виду! Не помню, чтобы его меняли на поле. Он старался делать тогда на поле все для команды, а не для голов и рекордов«, — сказал бывший игрок “Зенита” Алексей Игонин.