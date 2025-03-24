Светлана Журова: «Дзюба может заниматься общественно-политической деятельностью. Все почему-то спортсменов отправляют в Госдуму. Но не все этого хотят»

Вопрос, захочет ли он это делать? Артем может заниматься какой-то общественно-политической деятельностью, какой-то серьезной работой. Для этого не надо идти в Думу, в чиновники.
Все почему-то спортсменов отправляют в Госдуму. Но далеко не все этого хотят.
Плюс у нас есть ограничения по выездам за границу. Думаю, Артем захочет сохранить эту возможность. Вряд ли ему хочется никуда не выезжать. Так что есть нюансы, которые надо взвесить и решить. Одного общественного мнения мало.
Можно уйти в комментаторы, открыть свои школы, где можно реализоваться и быть сильно востребованным.
У нас в целом футболисты, заметьте, несильно желают идти в Думу. Есть хоккеисты, фигуристы, гимнасты, лыжники, а из футболистов был только Газзаев. Это тоже что-то значит", — сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.