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Мостовой о Дзюбе и сборной: «Что приехал, что уехал — мне все равно. Там есть люди, которые получают за это деньги. Пусть они этим занимаются. Они же все знают про футбол, мы же не знаем ничего

Нападающий «Акрона» покинул расположение национальной команды и пропустит товарищеский матч со сборной Замбии.

Источник: Спортс"

"Замбия однозначно сильнее Гренады, это африканская сборная. Посмотрим. Последние игры нашей сборной — не с самыми сильными соперниками. Вышли, сыграли, сели в автобус, уехали. Какой счет будет? Не знаю. С Гренадой 10:0 не получилось, все-таки соперник сильный оказался, 174-е место в рейтинге.

Не знаю, повлияет ли отсутствие Дзюбы в сборной на команду. Что приехал, что уехал — мне все равно. Там есть люди, которые получают за это деньги. Пусть они этим занимаются. Они же у нас все знают про футбол, мы же не знаем ничего", — сказал бывший полузащитник сборной России.