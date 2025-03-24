Мостовой о Дзюбе и сборной: «Что приехал, что уехал — мне все равно. Там есть люди, которые получают за это деньги. Пусть они этим занимаются. Они же все знают про футбол, мы же не знаем ничего

Не знаю, повлияет ли отсутствие Дзюбы в сборной на команду. Что приехал, что уехал — мне все равно. Там есть люди, которые получают за это деньги. Пусть они этим занимаются. Они же у нас все знают про футбол, мы же не знаем ничего", — сказал бывший полузащитник сборной России.