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Роналду о незабитом пенальти в матче с Данией: «Даже после него я чувствовал, что мы выйдем в полуфинал. Промахиваются только те, кто старается забить»

Сборная Португалии обыграла датчан в ответном матче ¼ финала Лиги наций (5:2, первая игра — 0:1) и вышла в следующий раунд турнира. В первом тайме Роналду заработал и не реализовал пенальти.
Источник: Спортс"

"Португальцы, как правило, терпят до самого конца. На [предматчевой] пресс-конференции я высказал то, что чувствовал, потому что знал, что если болельщики будут с нами, а мы, игроки, будем хороши, если на поле будет энергия…

Я чувствовал, что даже после нереализованного пенальти — а промахиваются только те, кто старается забить, — мы пройдем дальше. Так и случилось. Это был потрясающий вечер, Португалия играла очень хорошо; забить пять мячей в ворота Дании совсем не просто.

Мы все заслуживаем поздравлений: игроки, те, кто был на стадионе, все португальцы. Мы все в одной лодке, и было очень важно пробиться в полуфинал«, — сказал нападающий сборной Португалии и “Аль-Насра” в интервью NOW.