Роналду о незабитом пенальти в матче с Данией: «Даже после него я чувствовал, что мы выйдем в полуфинал. Промахиваются только те, кто старается забить»

Я чувствовал, что даже после нереализованного пенальти — а промахиваются только те, кто старается забить, — мы пройдем дальше. Так и случилось. Это был потрясающий вечер, Португалия играла очень хорошо; забить пять мячей в ворота Дании совсем не просто.