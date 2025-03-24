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Футбольное «Динамо» поддержит Овечкина перед игрой с «Оренбургом» — баннером о погоне Александра за рекордом Гретцки

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (888 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Клуб постоянно на связи с Овечкиным, мы все болеем за героя нашей большой динамовской семьи. Совместных идей у нас с Александром много: надеемся, рекорд Гретцки скоро падет, и тогда вы все увидите.

А на ближайшее время запланировали акцию в поддержку Ови на матче «Динамо» — «Оренбург» 29 марта. В частности, будет баннер, посвященный погоне за рекордом, и каждый болельщик на стадионе тоже сможет присоединиться. В эту субботу футбол и хоккей в принципе будут тесно связаны, и не только благодаря Овечкину. В рамках традиционного уже Дня «Динамо» на домашней арене динамовские болельщики смогут в один день посетить сразу две игры — нашу [в 14:00] и матч плей-офф КХЛ [в 19:30 против СКА].

Будут автограф-сессии хоккеистов на футболе и футболистов на хоккее«, — сообщили в пресс-службе футбольного “Динамо”.