Футбольное «Динамо» поддержит Овечкина перед игрой с «Оренбургом» — баннером о погоне Александра за рекордом Гретцки

А на ближайшее время запланировали акцию в поддержку Ови на матче «Динамо» — «Оренбург» 29 марта. В частности, будет баннер, посвященный погоне за рекордом, и каждый болельщик на стадионе тоже сможет присоединиться. В эту субботу футбол и хоккей в принципе будут тесно связаны, и не только благодаря Овечкину. В рамках традиционного уже Дня «Динамо» на домашней арене динамовские болельщики смогут в один день посетить сразу две игры — нашу [в 14:00] и матч плей-офф КХЛ [в 19:30 против СКА].