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Гурцкая об извинениях перед Карпиным за «нагнули»: «Не считаю это переобуванием, был недостаток информации. Мы переговорили, он объяснил по Дзюбе: “Я хотел показать, что я взрослый дядя&rdquo

Ранее агент заявлял, что главного тренера сборной России «нагнули» с целью добиться участия форварда «Акрона» в матчах за национальную команду. Позднее он принес извинения.

Источник: Спортс"

— Я не считаю это переобуванием, потому что [был] недостаток информации, который был исправлен.

— Карпин вам позвонил?

— Мы созвонились. Не вижу разницы, кто кому позвонил.

— Почему? У вас не было мотивации ему звонить по этой теме.

— Значит, мы догадываемся, что мне написал Валерий Георгиевич. Мы с ним переговорили.

Мы знакомы очень много лет — наверное, лет тридцать. Можно говорить, что Карпин провоцирует, что он циник, не знаю, может что-то жестко сказать. Но он точно не лжец. По крайней мере, за много лет общения с ним я этого не видел. Одно время, когда он играл в «Сосьедаде», мы прям близко общались.

Он мне объяснил эту ситуацию по Дзюбе. Он сказал: «Я хотел показать, что я взрослый дядя. Понимая, что будет очень много вопросов, что я не хочу дать Артему побить рекорд».

Эта идея пришла в голову лично ему, он с ней обратился в РФС. На что от руководителей, от Дюкова и Митрофанова, получил ответ: «Если ты считаешь нужным его звать — зови, никаких препятствий нет».

— Что Карпину мешало раньше вызвать Дзюбу?

— Что мешало — наверное, лучше он скажет. Наверное, пришло время, когда он посчитал, что надо закрыть этот [вопрос], потому что иначе будет очень много ненужных разговоров о том, что он не дал ему это сделать из вредности, — заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.