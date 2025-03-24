Гурцкая об извинениях перед Карпиным за «нагнули»: «Не считаю это переобуванием, был недостаток информации. Мы переговорили, он объяснил по Дзюбе: “Я хотел показать, что я взрослый дядя&rdquo

Мы знакомы очень много лет — наверное, лет тридцать. Можно говорить, что Карпин провоцирует, что он циник, не знаю, может что-то жестко сказать. Но он точно не лжец. По крайней мере, за много лет общения с ним я этого не видел. Одно время, когда он играл в «Сосьедаде», мы прям близко общались.