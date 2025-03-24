Гурцкая о Дзюбе: «Мерзкий характер проявился при уходе из “Локо”. Он обсирал людей, которые ему дали ожить. Я видел интервью, где все, кто был в его жизни, — говно, а он всегда в бе

Ранее нападающий сборной России и «Акрона», комментируя негативные высказывания на свой счет, заявил: «Хотелось бы Тимуру Гурцкой сказать, что прежде чем говорить про кого-то, он хотя бы должен знать. Мы с ним даже не виделись ни разу. Если бы ему было 20−30 лет, я бы еще это мог понять, но [не] когда человеку за 50 и он в футболе не очень хорошо разбирается, с вертолетика смотрит и позволяет себе очень много фраз говорить».