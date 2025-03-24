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Гурцкая о Дзюбе: «Мерзкий характер проявился при уходе из “Локо”. Он обсирал людей, которые ему дали ожить. Я видел интервью, где все, кто был в его жизни, — говно, а он всегда в бе

Ранее нападающий сборной России и «Акрона», комментируя негативные высказывания на свой счет, заявил: "Хотелось бы Тимуру Гурцкой сказать, что прежде чем говорить про кого-то, он хотя бы должен знать. Мы с ним даже не виделись ни разу.
Источник: Спортс"

Ранее нападающий сборной России и «Акрона», комментируя негативные высказывания на свой счет, заявил: «Хотелось бы Тимуру Гурцкой сказать, что прежде чем говорить про кого-то, он хотя бы должен знать. Мы с ним даже не виделись ни разу. Если бы ему было 20−30 лет, я бы еще это мог понять, но [не] когда человеку за 50 и он в футболе не очень хорошо разбирается, с вертолетика смотрит и позволяет себе очень много фраз говорить».

— Вертолета у меня нет, вертолетик — это после пятницы.

Публичные люди не должны быть лично знакомы, чтобы сделать какой-то вывод друг о друге. Какой он человек — показало много всякого, что он делал в жизни.

— Например?

— Много, я не хочу передачу посвящать Дзюбе.

Но как я разбираюсь в футболе, хорошо или плохо, точно не ему судить. Потому что мы вообще не знаем, как он разбирается в футболе.

— Если вы судите о том, какой он человек, то он имеет право судить, разбираетесь ли вы в футболе.

— Хорошо. По его мнению может быть такое, что я не разбираюсь в футболе. Ему я точно не собираюсь доказывать. Если вы спросите Сашу Мостового, то он тоже скажет, что я не разбираюсь в футболе, потому что я не играл в футбол. Но это же не значит, что я не разбираюсь в футболе лучше, чем они.

— Ситуация, которая заставила вас думать так о Дзюбе?

— Нет какой-то одной ситуации, есть комплекс вещей за пятнадцать лет, который сделал характеристику. То, что он в последние годы стал меньше чудить, стал покладистым пай-мальчиком, не значит, что все стерлось. Он повзрослел чуть-чуть, больше играет на публику.

Его мерзкий характер проявился, когда он уходил из «Локомотива». Он стал обсирать людей, которые ему дали возможность как-то ожить. Я видел его интервью, где все люди, которые были в его жизни, — говно, а он всегда весь в белом, — подчеркнул в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.