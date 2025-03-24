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Карпин о сборной России: «У нас 25 сигма-боев. Савельевич? Скуф вообще конченый»

— На прошлой пресс-конференции вы говорили, что в том составе вы скуф, а Дзюба — сигма-бой. Артем уехал. Кто теперь сигма?

— Скуф тот же, а сигма — их у нас двадцать, двадцать пять, и все сигма-бои.

— А Савельевич (Виктор Онопко — Спортс")?

— Савельевич — скуф вообще конченый, — улыбаясь сказал главный тренер сборной России.