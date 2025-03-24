Пономарев о Пеле: «Самый выдающийся игрок на свете. И сейчас был бы самым великим, намного лучше Роналду. Я три раза играл против него, он потом приезжал в Москву и разыскивал меня»

Я три раза играл против Пеле. Первый раз мы играли олимпийской сборной против «Сантоса» в Бразилии. Затем сборная Бразилии приезжала в Москву, где мы проиграли 0:3. Помню, в Москве сидели в «Метрополе», я взял автографы у всей команды. Потом в Рио-де-Жанейро на «Маракане» сыграли 2:2. Хотя мы вылетали в декабре при −30, а прилетели в +30, а матч был уже через два дня.