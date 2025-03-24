Пономарев о Пеле: «Самый выдающийся игрок на свете. И сейчас был бы самым великим, намного лучше Роналду. Я три раза играл против него, он потом приезжал в Москву и разыскивал меня»

У него мяч прилипал к ноге, груди, голове, будто он ликер пил всю жизнь. Самые лучшие качества были собраны в нем. Еще 100 лет не будет такого игрока.
Ерунда, что Пеле не был бы таким великим в современном футболе. Он был бы самым великим! У нас же в России играл Вагнер Лав, играл здорово, с ним никто ничего сделать не мог. Так вот Пеле на пять голов лучше Вагнера. Пожалуйста, вот вам современный футбол.
Сейчас бы Пеле был лучше Роналду, причем намного. Он сообразительнее Роналду, лучше по исполнительскому мастерству, видению поля. Роналду — более прямолинейный футболист.
Я три раза играл против Пеле. Первый раз мы играли олимпийской сборной против «Сантоса» в Бразилии. Затем сборная Бразилии приезжала в Москву, где мы проиграли 0:3. Помню, в Москве сидели в «Метрополе», я взял автографы у всей команды. Потом в Рио-де-Жанейро на «Маракане» сыграли 2:2. Хотя мы вылетали в декабре при −30, а прилетели в +30, а матч был уже через два дня.
А еще Пеле приезжал в Москву, когда рекламировал свой кофе «Пеле». Мне сказали, что он меня разыскивает. Я приехал в гостиницу на Тверской, мы с ним пообщались. Показал ему тогда фотографии, кто еще живой остался из той сборной СССР, а он мне — кто живой из команды Бразилии. И поставил мне автограф на той фотографии", — сказал бывший защитник сборной СССР.