Так, «Атлетико» рассматривает возможность подписания защитника Альваро Фернандеса Каррераса из «Бенфики» и форварда Виктора Дьокереша из «Спортинга». В клубе считают сделку по футболисту сборной Швеции сложной, но не невозможной. Несколько запросов испанский клуб уже делал.
«Атлетико» интересны Дьокереш из «Спортинга» и Каррерас из «Бенфики» (Рубен Урия)
Как сообщает ElDesmarque со ссылкой на Twitch-канал журналиста Рубена Урии, мадридцы будут искать двух центральных защитников и одного левого, двух полузащитников и одного или двух нападающих — в зависимости от того, кто покинет команду.