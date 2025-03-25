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«Атлетико» интересны Дьокереш из «Спортинга» и Каррерас из «Бенфики» (Рубен Урия)

Как сообщает ElDesmarque со ссылкой на Twitch-канал журналиста Рубена Урии, мадридцы будут искать двух центральных защитников и одного левого, двух полузащитников и одного или двух нападающих — в зависимости от того, кто покинет команду.

Источник: Спортс"

Так, «Атлетико» рассматривает возможность подписания защитника Альваро Фернандеса Каррераса из «Бенфики» и форварда Виктора Дьокереша из «Спортинга». В клубе считают сделку по футболисту сборной Швеции сложной, но не невозможной. Несколько запросов испанский клуб уже делал.