Глушенков о Дзюбе после Гренады: «Он меня Денисом назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником. Я в каждом эпизоде сначала его искал»

— Да нет, почему? Все, что я ему отдавал, до него доходило. По‑моему, на него только одна передача получилась неточной, да и то во втором тайме. И вообще рекорд рекордом, но игра — на первом месте. Не было такого, что вся команда была сконцентрирована только на том, чтобы Дзюба обязательно забил, — сказал хавбек сборной России.