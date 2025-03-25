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Глушенков о Дзюбе после Гренады: «Он меня Денисом назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником. Я в каждом эпизоде сначала его искал»

В этом матче форвард «Акрона» забил 31‑й гол за сборную России, став лучшим бомбардиром в ее истории.

— Было видно, что в первом тайме игры с Гренадой ты в 90% случаев старался играть на Дзюбу, он тоже это после игры отметил. Это была какая‑то внутренняя задача?

— Да, только он меня Денисом Глушенковым назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником (улыбается). Мы с Артемом и правда говорили перед игрой, да я и сам понимал, что человеку нужно было обязательно забить гол. Поэтому в каждом эпизоде сначала его искал.

— Не мешало это? Казалось, что в некоторых моментах был вариант получше — или взять игру на себя, или кому‑то еще пас отдать.

— Да нет, почему? Все, что я ему отдавал, до него доходило. По‑моему, на него только одна передача получилась неточной, да и то во втором тайме. И вообще рекорд рекордом, но игра — на первом месте. Не было такого, что вся команда была сконцентрирована только на том, чтобы Дзюба обязательно забил, — сказал хавбек сборной России.