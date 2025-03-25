Тухель о 5:0 с Латвией и Албанией: «Два сложных матча против низкого блока. Хорошая игра, но еще есть куда расти»

Я знакомлюсь с игроками, и у меня есть четкое понимание, что они делали и как себя вели, ведь мы провели вместе столько часов. Одно удовольствие было быть с ними, мне это очень понравилось, так что в ближайшие дни я буду по ним скучать. Покажется странным, проснувшись завтра, не увидеть рядом 26 игроков, но так уж устроен футбол на уровне сборных", — сказал тренер сборной Англии.