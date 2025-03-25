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Тухель о 5:0 с Латвией и Албанией: «Два сложных матча против низкого блока. Хорошая игра, но еще есть куда расти»

Команда «трех львов» разгромила Латвию (3:0) и обыграла Албанию (2:0).

Источник: Спортс"

"У нас было два сложных матча против низкого блока в каждом из них. В целом я очень доволен проведенной неделей и достигнутыми результатами.

Мы прекрасно провели неделю на сборах, и сама игра была нормальной. Совершенно нормальная, хорошая игра. Не то чтобы какая-то сумасшедшая или захватывающая, но результаты у нас очень хороши, с матчами всухую. Можно вынести немало положительных моментов, но еще есть куда расти, так что это хорошо.

Я знакомлюсь с игроками, и у меня есть четкое понимание, что они делали и как себя вели, ведь мы провели вместе столько часов. Одно удовольствие было быть с ними, мне это очень понравилось, так что в ближайшие дни я буду по ним скучать. Покажется странным, проснувшись завтра, не увидеть рядом 26 игроков, но так уж устроен футбол на уровне сборных", — сказал тренер сборной Англии.