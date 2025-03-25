Легенда русского футбола будет тренером, «Барселона» оценила своего лидера в огромную сумму. Трансферные слухи дня

Бывший футболист сборной России станет тренером
Экс-игрок футбольной сборной России и ряда клубов РПЛ Павел Мамаев рассказал, что начал учиться на тренера. Игровую карьеру полузащитник завершил в феврале 2023 года, после чего сконцентрировался на работе в собственной академии и съемках в ТВ-шоу.
— Пока что для себя прохожу обучение на тренерскую категорию «А+В». Повторюсь: для себя, без каких-либо глобальных перспектив и целей. Несколько дней назад у нас закончился второй модуль. Пока есть время, учусь, развиваюсь, набираюсь опыта. На данный момент мне интересно проходить обучение, даже неожиданно и интересно смотреть на футбол с другой стороны — с той, о которой даже не задумывался.
Стажировка? Пока рано об этом говорить. Пока не знаю, когда у нас будет задание пройти стажировку. Было бы интересно попасть к любому тренеру РПЛ. Пройдя два модуля, понимаю, насколько это тяжелая работа. У каждого тренера свое видение, — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
В годы карьеры Павел играл в московских «Торпедо» и ЦСКА, «Краснодаре», «Ростове» и «Химках». Также на его счету 15 матчей в составе сборной России и участие в Евро-2016. Мамаев запомнился не только яркой игрой, но и рядом резонансных скандалов.
Талант из «Реала» готов уйти ради ЧМ-2026
Форвард «Реала» Эндрик Фелипе готов уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени. 18-летний бразилец хочет поехать на чемпионат мира в следующем году, но этому может помешать статус резервиста в стане сливочных.
— Я очень боюсь не попасть на чемпионат мира. У меня есть этот страх. Потому что это моя мечта. Я хочу попасть на чемпионат мира и помочь Бразилии выиграть шестой титул. Всякий раз, когда я играю, я могу показать свой уровень, чтобы быть в национальной сборной, — цитирует Эндрика Relevo.
Бразилец сыграл за «Реал» 28 матчей и забил шесть мячей. Несмотря на его недовольство игровым временем, мадридцы не намерены избавляться от молодого игрока.
В Италии готовы раскошелиться ради игрока «Челси».
Форвард «Челси» Нони Мадуэке интересен «Милану», который попробует купить игрока ближайшим летом. По данным TodoFichajes, итальянцы хотят выложить за 23-летнего англичанина 40 млн евро — такой же ценник указан на Transfermarkt. При этом синие не планируют продавать Мадуэке.
Нони играет в «Челси» с января 2023 года, перейдя из «ПСВ». На его счету 74 матча и 17 мячей в составе лондонцев. Также Мадуэке прошел все ступени сборной Англии, в том числе сыграв за главную команду страны.
Спасет ли «Барсу» новый ценник на Рафинью?
«Барселона» не намерена расставаться с форвардом Рафиньей, который стал одним из лидеров команды в этом сезоне. Чтобы удержать бразильца, каталонцы установили на него огромный ценник — 120 млн евро. По данным Transfer News Live, это должно отпугнуть потенциальных покупателей из АПЛ и чемпионата Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что за Рафиньей следят «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Фаворитами в борьбе за футболиста якобы являлись мерсисайдцы и манкунианцы. Но готовы ли они раскошелиться на 120 миллионов — вопрос.
Бразилец играет в «Барселоне» с июля 2022 года, перейдя из «Лидса». Помимо этого, он играл в родном «Аваи», португальских «Витории Гимарайнш» и «Спортинге», а также во французском «Ренне». На его счету 11 мячей в 32 матчах за сборную Бразилии. В этом сезоне Рафинья провел за «Барсу» 27 матчей в Ла Лиге и забил 13 голов.
Герой Евро-2024 уедет в Англию?
Полузащитник «Атлетика Бильбао» Нико Уильямс продолжает быть основной целью мировых грандов. По данным TodoFichajes, предметный интерес к 22-летнему испанцу проявляют «Барселона», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Но их готов опередить «Ливерпуль» — мерсисайдцы хотят активировать пункт в контракте о выкупе. Правда, для этого им придется выложить 60 млн евро.
Уильямс — воспитанник «Атлетика», а в основной команде он играет с 2021 года. Мировую известность он получил после Евро-2024, где был признан одним из лучших игроков всего турнира и забил гол в финале. В нынешнем сезоне Нико сыграл за Бильбао 24 матча в Ла Лиге, отличившись четыре раза.
Трент станет игроком «Реала» 1 июля
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд летом станет игроком мадридского «Реала». Как сообщает журналист Саша Тавольери, агенты англичанина согласовали контракт на пять лет, который начнет действовать 1 июля. По договору с испанцами футболист будет зарабатывать 15 млн евро в год и хорошие премиальные, а также получит приличный подписной бонус.
Тавольери добавил, что «Ливерпуль» всеми силами пытался удержать 26-летнего защитника. Но Трент упорно стоит на своем. Его главная задача — играть в «Реале» уже в следующем сезоне. Подобной информацией, кстати, делился другой авторитетный журналист Хосе Феликс Диас.
За карьеру в «Ливерпуле» Александер-Арнольд провел 349 матчей, забил 22 гола и отдал 87 результативных передач.
Дмитрий Панов