Легенда русского футбола будет тренером, «Барселона» оценила своего лидера в огромную сумму. Трансферные слухи дня

— Пока что для себя прохожу обучение на тренерскую категорию «А+В». Повторюсь: для себя, без каких-либо глобальных перспектив и целей. Несколько дней назад у нас закончился второй модуль. Пока есть время, учусь, развиваюсь, набираюсь опыта. На данный момент мне интересно проходить обучение, даже неожиданно и интересно смотреть на футбол с другой стороны — с той, о которой даже не задумывался.