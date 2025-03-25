Ван дер Варт о реакции Ямаля на критику: «Посоветовал бы ему не волноваться так сильно из-за толстого экс-игрока. Но если мнишь себя кем-то вроде Бога, это может вызвать неприятие»

Когда Ямаль забил мяч в дополнительное время, он отпраздновал гол, немного приспустив шорты.
«Приспущенные шорты, один гол, нереализованный пенальти и выход в полуфинал», — написал Ямаль в соцсети после ответного матча.
"Он забил поистине топовый гол. Гол мирового класса от игрока мирового класса. И все же я бы посоветовал ему не волноваться так сильно из-за бывшего игрока, который слишком толст и что-то говорит о нем. Это все неважно.
Ему 17. Он очень хорош, но меня немного беспокоят его жесты, и я желаю ему только хорошего. Когда тебя так сильно хвалят в 17 лет, начинаешь верить, что весь мир крутится вокруг тебя.
Если ты делаешь такие жесты и мнишь себя кем-то вроде Бога, то это может вызвать неприятие. Я просто заметил, что он немного приспустил шорты. А так — мне это безразлично", — сказал экс-хавбек сборной Нидерландов.