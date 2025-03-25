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Титов о рекорде Дзюбы: «Гренаде я бы тоже забил в 48 лет. Сейчас Артем может выдохнуть и играть в свое удовольствие, поздравляю его»

В товарищеском матче против Гренады (5:0) Артем Дзюба забил 31-й гол за сборную России. Он побил рекорд Александра Кержакова (30 мячей) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Источник: Спортс"

— Дзюба — лучший бомбардир в истории сборной России, а лучший ли он нападающий в истории сборной?

— Мы говорим не про качество соперника, а про уровень сопротивления. Возможно, что с Гренадой я бы тоже забил в свои 48 лет.

Артем очень хотел побить эти два рекорда, и он это сделал! Сейчас он может выдохнуть и играть в свое удовольствие. Партнеры Дзюбы могут уже не играть только на него и могут пытаться забить сами.

Поздравляю Артема! Добиться такого успеха — это тяжелый труд. Он очень давно к этому шел, — сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов.

Семак о рекордах Дзюбы: «Ничему не удивлен. Все совершенно заслуженно».