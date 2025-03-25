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«Предложил Дзюбе дать ему ответный пендель. Он сказал: “Попробуй, я тебе ##### сломаю”. Игрок “Амкала” Чужой о конфликте с Артемом

В прошлом году команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига (сейчас турнир называется Winline Уличный Футбол — Спортс«“). В одном из эпизодов после фола на хавбеке “Амкала” Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

Источник: Спортс"

"Все говорят, что Дзюба дал мне пендель после того, как я его послал. Но там было чуть по-другому. Все упускают момент, что до этого в игровом эпизоде его друг-борец меня ударил в борт, я получил травму голеностопа.

Моя первая реакция на эмоциях: «###, что за #####!» Он после этого подошел и меня лежачего ткнул в поле. Я встал, обратился к рефу, начинаю уходить, а мне в спину Дзюба начинает накидывать, зачем я назвал его #######?

Он мне накидывает в спину, мол, ты охренел? И я развернулся: «Да иди на ###!» И после этого он дал мне пендель. Началась заварушка, решалось, нужно ли удалять Дзюбу, в итоге организаторы решили не удалять.

В ответ Герман [основатель «Амкала»] увел команду с поля. Я еще тогда подошел к Дзюбе и предложил: «Раз ты не видишь ничего такого в своем пенделе, давай я тебе тоже дам пендель, и мы продолжим играть». Знаешь, что он ответил? «Попробуй, я тебе ##### сломаю».

Я пытался все в шутку перевести. Понятно, что я бы сильно не стал бить. Мне казалось, что это было бы забавно«, — сказал вингер “Амкала”, арендованный SD Family на шестой сезон Winline МФЛ.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.