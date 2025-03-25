Генич о конфликтах в «Зените»: «Кто-то вбросил через 10 дней после “Спартака” — обычно такое на второй-третий день всплывает. Кто-то сине-бело-голубую лодку раскачивает?»

Также сообщалось, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прервал послематчевую речь Сергея Семака и сказал ему: «Учись тренировать».
«Спустя 10 дней после “Спартака” кто-то вбрасывает про конфликт в раздевалке, следом про пламенную речь Медведева, тут же про опровержение… Дзюба уже установил очередной рекорд за это время, Соболев оформил дубль в игре с БАТЭ…
Почему именно сейчас? Обычно такие инсайды на второй-третий день всплывают. Кто-то сине-бело-голубую лодку раскачивает?" — написал комментатор в своем телеграм-канале.
Карпов о скандалах в «Зените»: «Это неправда. Конфликта у Глуша с Семаком не было, как и слов “учитесь тренировать”. Медведев бурчал, но что-то заурядное».