Генич о конфликтах в «Зените»: «Кто-то вбросил через 10 дней после “Спартака” — обычно такое на второй-третий день всплывает. Кто-то сине-бело-голубую лодку раскачивает?»

Ранее появилась информация, что председатель правления клуба Александр Медведев после поражения от «Спартака»(1:2) в 21-м туре Мир РПЛ произнес в раздевалке фразу: «Кто не хочет играть за “Зенит” в год столетия, поднимайте руку! Выплачу всю зарплату — и идите на ###».