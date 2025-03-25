Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генич о конфликтах в «Зените»: «Кто-то вбросил через 10 дней после “Спартака” — обычно такое на второй-третий день всплывает. Кто-то сине-бело-голубую лодку раскачивает?»

Ранее появилась информация, что председатель правления клуба Александр Медведев после поражения от «Спартака»(1:2) в 21-м туре Мир РПЛ произнес в раздевалке фразу: «Кто не хочет играть за “Зенит” в год столетия, поднимайте руку! Выплачу всю зарплату — и идите на ###».

Источник: Спортс"

Также сообщалось, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прервал послематчевую речь Сергея Семака и сказал ему: «Учись тренировать».

«Спустя 10 дней после “Спартака” кто-то вбрасывает про конфликт в раздевалке, следом про пламенную речь Медведева, тут же про опровержение… Дзюба уже установил очередной рекорд за это время, Соболев оформил дубль в игре с БАТЭ…

Почему именно сейчас? Обычно такие инсайды на второй-третий день всплывают. Кто-то сине-бело-голубую лодку раскачивает?" — написал комментатор в своем телеграм-канале.

Карпов о скандалах в «Зените»: «Это неправда. Конфликта у Глуша с Семаком не было, как и слов “учитесь тренировать”. Медведев бурчал, но что-то заурядное».