Андрей Мостовой о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Не буду рассказывать детям, что был в этот день на поле. Но это прикольное событие для Артема и футбольной страны»

— У нас много таких похожих встреч. А если относительно того, что у Артема получилось перебить этот рекорд Кержакова… Я в этом моменте был на скамейке. Я чувствовал, и все хотели реально отдать ему пас, чтобы он наконец забил и все закончилось. И от этого, я думаю, немножко у команды не шло. Мы забили первый гол, но потом на завершающей стадии его искали. Немножко мешало это.