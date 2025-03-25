Андрей Мостовой о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Не буду рассказывать детям, что был в этот день на поле. Но это прикольное событие для Артема и футбольной страны»

— Какие эмоции, впечатления, ощущения от игры с Гренадой? Будете ли рассказывать спустя годы о том, что играли в такой встрече?
— У нас много таких похожих встреч. А если относительно того, что у Артема получилось перебить этот рекорд Кержакова… Я в этом моменте был на скамейке. Я чувствовал, и все хотели реально отдать ему пас, чтобы он наконец забил и все закончилось. И от этого, я думаю, немножко у команды не шло. Мы забили первый гол, но потом на завершающей стадии его искали. Немножко мешало это.
Слава богу, он потом забил гол. Я думаю, у всех давление спало, все наконец‑то произошло, все были рады и уже спокойно играли, стало больше получаться на поле. Мне кажется, прикольно.
Я не буду рассказывать своим детям, что вот я в этот день был на поле. Нет, конечно. Но, думаю, прикольное событие для Артема и для футбольной страны. Когда человек побил рекорд, конечно, хотелось бы, наверное, ему и всем нам, чтобы это было в какой‑то официальной игре или в официальном турнире. Но что есть, то есть.
— При этом все отмечают, что это был более конкурентный матч, чем с Брунеем.
— Безусловно, — сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.