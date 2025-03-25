Франческо Тотти заявил, что поедет в Москву продвигать спорт

«Моя рабочая поездка в Москву вызвала полемику. Я — не политик и не дипломат, я — человек спорта, который продвигает ценности спорта по всем мире. Я годами езжу в разные страны и говорю о спорте, я бы и в Киев поехал», — приводит его слова агентство. «Если от компетентных органов поступит просьба не участвовать в мероприятии в Москве, я откажусь», — добавил спортсмен.