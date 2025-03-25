Франческо Тотти заявил, что поедет в Москву продвигать спорт

РИМ, 25 марта. /ТАСС/. Бывший капитан итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти подтвердил, что поедет в Москву в «рабочую поездку». Агентству ANSA футболист пояснил, что его задача продвигать спорт. При этом он добавил, что если «компетентные органы попросят его отказаться от поездки», он готов сделать шаг назад.
«Моя рабочая поездка в Москву вызвала полемику. Я — не политик и не дипломат, я — человек спорта, который продвигает ценности спорта по всем мире. Я годами езжу в разные страны и говорю о спорте, я бы и в Киев поехал», — приводит его слова агентство. «Если от компетентных органов поступит просьба не участвовать в мероприятии в Москве, я откажусь», — добавил спортсмен.
Ранее организаторы премии «Рейтинг Букмекеров» анонсировали участие Тотти в мероприятии в качестве специального гостя 8 апреля. С 11 марта на медиафасадах Москвы демонстрировали видеоролик с изображением футболиста и надписью: «Император едет в Третий Рим». Это вызвало полемику в социальных сетях.
Тотти приезжал в Россию на чемпионат мира в 2018 году и высказал тогда ТАСС высокую оценку организации мирового первенства.
Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с «Ромой», в составе которой он провел 25 лет, футболист становился чемпионом Италии, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны.