Саа считает Роналду величайшим: «Самый совершенный футболист. На поле он может все»

— Я думаю, что да. Я всегда говорил, что он самый совершенный футболист. На поле он может делать все. В нем сочетаются и физическая подготовка, и футбольный интеллект, и все остальное. На каком бы уровне вы ни играли, именно он является лучшей возможной версией футболиста.
Если вам нужен немного другой стиль из-за того, какие игроки собраны у вас в команде, то вы можете взглянуть на других футболистов. Но как робот, как машина он самая близкая версия, — сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Genting Casino.