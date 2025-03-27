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Саа считает Роналду величайшим: «Самый совершенный футболист. На поле он может все»

— Останется ли Роналду в памяти как величайший футболист в истории, когда завершит карьеру?

Источник: Спортс"

— Я думаю, что да. Я всегда говорил, что он самый совершенный футболист. На поле он может делать все. В нем сочетаются и физическая подготовка, и футбольный интеллект, и все остальное. На каком бы уровне вы ни играли, именно он является лучшей возможной версией футболиста.

Если вам нужен немного другой стиль из-за того, какие игроки собраны у вас в команде, то вы можете взглянуть на других футболистов. Но как робот, как машина он самая близкая версия, — сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Genting Casino.