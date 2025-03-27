Саа считает Роналду величайшим: «Самый совершенный футболист. На поле он может все»

— Я думаю, что да. Я всегда говорил, что он самый совершенный футболист. На поле он может делать все. В нем сочетаются и физическая подготовка, и футбольный интеллект, и все остальное. На каком бы уровне вы ни играли, именно он является лучшей возможной версией футболиста.