Газета L"Equipe опубликовала рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в чемпионате Германии. Первую строчку разделили нападающий «Баварии» Харри Кейн и полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала — они зарабатывают 2,1 млн евро в месяц.
Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги выглядит так (суммы указаны до уплаты налогов):
1−2. Харри Кейн («Бавария») — 2,1 млн евро;
1−2. Джамал Мусиала («Бавария») — 2,1 млн евро;
3−4. Мануэль Нойер («Бавария») — 1,66 млн евро;
3−4. Томас Мюллер («Бавария») — 1,66 млн евро;
5. Кингсли Коман («Бавария») — 1,42 млн евро.