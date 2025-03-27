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Кейн и Мусиала — самые высокооплачиваемые игроки Бундеслиги с зарплатой 2,1 млн евро в месяц. В топ-5 только игроки «Баварии» (L"Equipe)

Газета L"Equipe опубликовала рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в чемпионате Германии. Первую строчку разделили нападающий «Баварии» Харри Кейн и полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала — они зарабатывают 2,1 млн евро в месяц.

Источник: Спортс"

Газета L"Equipe опубликовала рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в чемпионате Германии. Первую строчку разделили нападающий «Баварии» Харри Кейн и полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала — они зарабатывают 2,1 млн евро в месяц.

Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги выглядит так (суммы указаны до уплаты налогов):

1−2. Харри Кейн («Бавария») — 2,1 млн евро;

1−2. Джамал Мусиала («Бавария») — 2,1 млн евро;

3−4. Мануэль Нойер («Бавария») — 1,66 млн евро;

3−4. Томас Мюллер («Бавария») — 1,66 млн евро;

5. Кингсли Коман («Бавария») — 1,42 млн евро.