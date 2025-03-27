Газета L"Equipe опубликовала рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в чемпионате Германии. Первую строчку разделили нападающий «Баварии» Харри Кейн и полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала — они зарабатывают 2,1 млн евро в месяц.