Николай Писарев: «Дзюба был вызван в сборную по спортивному принципу. Если бы Карпин сам не решил его вызвать, он бы этого никогда не сделал»

— Дзюба был вызван по спортивному принципу. Он забил в нескольких матчах подряд в РПЛ. А ранее он столько не забивал.
Также получил травму Тюкавин, конкурент по позиции центрального нападающего. В первую очередь тут спортивный принцип, но также Дзюба помог привлечь внимание к матчу с Гренадой. И это удалось сделать.
— Карпина попросили за Дзюбу?
— Если бы Карпин сам не решил его вызвать, он бы этого никогда не сделал.
— Почему Дзюбу не оставили на матч против Замбии?
— Потому что в сборной России было несколько нападающих, которых нужно было посмотреть в игре.
Футболисты получили нагрузку, а тренерский штаб получил информацию, — сказал тренер сборной России Николай Писарев.