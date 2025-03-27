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Николай Писарев: «Дзюба был вызван в сборную по спортивному принципу. Если бы Карпин сам не решил его вызвать, он бы этого никогда не сделал»

Нападающий забил 31-й гол за сборную России в товарищеском матче против команды Гренады (5:0) и установил рекорд национальной команды, превзойдя достижение Александра Кержакова (30).

Источник: Спортс"

— Дзюба был вызван по спортивному принципу. Он забил в нескольких матчах подряд в РПЛ. А ранее он столько не забивал.

Также получил травму Тюкавин, конкурент по позиции центрального нападающего. В первую очередь тут спортивный принцип, но также Дзюба помог привлечь внимание к матчу с Гренадой. И это удалось сделать.

— Карпина попросили за Дзюбу?

— Если бы Карпин сам не решил его вызвать, он бы этого никогда не сделал.

— Почему Дзюбу не оставили на матч против Замбии?

— Потому что в сборной России было несколько нападающих, которых нужно было посмотреть в игре.

Футболисты получили нагрузку, а тренерский штаб получил информацию, — сказал тренер сборной России Николай Писарев.