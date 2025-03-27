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Скалони о том, сыграет ли Месси на ЧМ-2026: «Посмотрим, времени еще много. Он примет решение, когда захочет, давайте не будем сводить его с ума»

"Посмотрим, что будет дальше, времени еще много. Мы должны двигаться от игры к игре, иначе мы будем говорить об одном и том же до конца года.

Источник: Sports.Ru

Нам нужно оставить его в покое. Он примет решение, когда захочет, давайте не будем сводить его с ума", — сказал главный тренер сборной Аргентины.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины гарантировала себе место на турнире.