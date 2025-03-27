«С Месси мы могли бы забить на два-три гола больше». Альварес после 4:1 с Бразилией

«С Месси мы могли бы забить на два-три гола больше», — сказал нападающий сборной Аргентины и «Атлетико» после матча.
Альварес о словах Рафиньи про победу Бразилии: «Аргентина преподала им урок благодаря скромности и упорному труду».
«Альбиселесте» одержали победу со счетом 4:1 в матче квалификации ЧМ-2026.
«С Месси мы могли бы забить на два-три гола больше», — сказал нападающий сборной Аргентины и «Атлетико» после матча.
Альварес о словах Рафиньи про победу Бразилии: «Аргентина преподала им урок благодаря скромности и упорному труду».