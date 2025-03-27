Ренато Гаушо считает, что играл лучше, чем Роналду: «Я бы посмотрел, как он играет за мои клубы с задержками зарплаты. И хотел бы поиграть в “Реале”, зарабатывая как Криштиану»

Я бы посмотрел, как он играет за бразильские клубы, в которых играл я, с задержками зарплаты, и зарабатывает столько же, сколько зарабатывал я. И я хотел бы поиграть с его партнерами по «Реалу» и зарабатывать столько же, сколько и он.
Посмотрите, где играют эти ребята и где играл я, представьте, что я играю в одной команде с этими ребятами, и вы увидите разницу. Вот в чем разница. Они играют бок о бок с великими игроками, звездами, хорошо зарабатывают. Представьте, что они играют в мое время, когда некоторые клубы задерживали зарплаты, и делают то же, что делал я«, — сказал бывший футболист “Гремио”, “Фламенго” и сборной Бразилии.
Тренер «Гремио» Ренато Гаушо: «Современное поколение равняется на Роналду. Они не видели, как играл я».