Горшков о лучшем футболисте в российской истории: «Аршавин. В тройке — Денисов и Дзюба»

— Я тоже в детстве играл на атакующей позиции, забивал и выступал под тем же номером, что и Андрей. Он мне нравился манерой игры, и я пытался быть похожим на него.
— Знакомы с ним лично?
— Да. Познакомились в «Зените», когда он вступил в должность.
— Кто для вас лучший футболист в российской истории?
— Аршавин. А если называть тройку, то добавлю Денисова и Дзюбу.
— Назовите топ-три нападающих России на данный момент?
— Тюкавин получил травму, но все равно назову его. Также отмечу Сергеева и Дзюбу, — сказал защитник «Зенита» и сборной России Юрий Горшков.