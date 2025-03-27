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Горшков о лучшем футболисте в российской истории: «Аршавин. В тройке — Денисов и Дзюба»

— Читала, что вашим кумиром детства был Андрей Аршавин. Чем он вам импонировал?

Источник: Спортс"

— Я тоже в детстве играл на атакующей позиции, забивал и выступал под тем же номером, что и Андрей. Он мне нравился манерой игры, и я пытался быть похожим на него.

— Знакомы с ним лично?

— Да. Познакомились в «Зените», когда он вступил в должность.

— Кто для вас лучший футболист в российской истории?

— Аршавин. А если называть тройку, то добавлю Денисова и Дзюбу.

— Назовите топ-три нападающих России на данный момент?

— Тюкавин получил травму, но все равно назову его. Также отмечу Сергеева и Дзюбу, — сказал защитник «Зенита» и сборной России Юрий Горшков.