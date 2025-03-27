Валерий Карпин: «Мы, футболисты — все эгоисты, эгоизм может идти во благо команде. Тщеславие — тоже хорошо до определенного момента. Мне не нужны те, которые не хотят играть»

Но это хорошо, тщеславие — тоже хорошо до определенного момента, когда оно без перебора, то же, как с эгоизмом, когда идешь по головам, хочешь быть лучшим, но доказываешь это не своей работой, а тем, что ты кого-то унижаешь или принижаешь, — это плохо. Но если это идет во благо твоему развитию и развитию команды, возможно, тоже, то это хорошо, ради бога.