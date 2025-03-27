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Валерий Карпин: «Только Месси может делать на поле все, что хочет. Даже Роналду, Винисиус и прочие должны подчинять себя работе в команде»

"В мире есть единственный игрок, который может делать все, что хочет, — это Месси. Даже Роналду, Винисиус и прочие должны подчинять себя работе в команде, как это делал Дрогба. В этом и заключается задача тренера.

Источник: Спортс"

Методы у всех разные. Дель Боске — тренер-демократ: «Вы — звезды, вы играете, я вас не трогаю». Моуринью — тренер-диктатор. Работает и тот подход, и другой. Все зависит от группы игроков, которой ты управляешь", — сказал главный тренер сборной России Карпин.