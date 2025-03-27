«Зенит» пригласил Дзюбу, Денисова и других экс-игроков на празднование 100-летия клуба

Среди приглашенных есть Артем Дзюба и Игорь Денисов. Ранее сообщалось, что приглашение также получил экс-защитник клуба Даниэл Кирицэ.
Напомним, «Зенит» отпразднует 100 лет 25 мая 2025 года.
По информации «Спорт-Экспресса», сине-бело-голубые разослали бывшим футболистам и тренерам клуба приглашения на торжественные мероприятия в честь юбилея клуба, которые пройдут с 24 по 26 мая. В частности, 25 мая на «Газпром Арене» состоится матч с участием легенд петербургской команды.
Среди приглашенных есть Артем Дзюба и Игорь Денисов. Ранее сообщалось, что приглашение также получил экс-защитник клуба Даниэл Кирицэ.
Напомним, «Зенит» отпразднует 100 лет 25 мая 2025 года.