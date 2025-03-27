Основатель Jogel о словах Дзюбы про мяч: «Он протестирован в швейцарской лаборатории, соответствует стандартам ФИФА. В РПЛ играют мячами Nike — разные ощущения, надо привыкнуть»

После игры Дзюба раскритиковал новый мяч: «Много брака из-за него. Слишком легкий, все время виляет, как Jabulani».
"Абсолютно нормально восприняли [критику со стороны Дзюбы]. Переход с одного мяча на другой непрост. В РПЛ ребята играют мячами Nike, но оба соответствуют стандартам FIFA Quality.
Наш мяч был протестирован в швейцарской лаборатории — он соответствует этим стандартам и по техническим параметрам не уступает западным брендам. Ощущения от мячей разные, надо привыкнуть.
Так получилось, что сборная играла на второй день после начала сборов. По прошествии пяти-шести дней тренировок ощущения стали намного лучше. Сейчас таких проблем нет, все хорошо", — сказал Артур Мовсесян.