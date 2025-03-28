Артем Дзюба: «Всем кажется, что я всю карьеру со всеми ссорился, — но я просто говорил то, что думаю. Могу ехать на негативе, но это не основной источник энергии»

— Я могу ехать на негативе, но это не основной источник энергии. К сожалению, многие не видят, как я сейчас раскрываюсь в «Акроне» при Тедееве, который окутал меня уважением и любовью.
— А Слуцкий, Боаш, Черчесов, Луческу, Божович, Непомнящий?
— В работе с ними не было никакого негатива, моей главной мотивацией было желание оправдать доверие. Но люди этого почему-то не помнят.
Всем кажется, что я всю карьеру что-то преодолевал, со всеми ссорился. Но я просто говорил то, что думаю. Может, не всегда уместно, тут соглашусь, но как есть. А ругаться я ни с кем никогда не хотел, — сказал нападающий «Акрона».