Артем Дзюба: «Всем кажется, что я всю карьеру со всеми ссорился, — но я просто говорил то, что думаю. Могу ехать на негативе, но это не основной источник энергии»

Всем кажется, что я всю карьеру что-то преодолевал, со всеми ссорился. Но я просто говорил то, что думаю. Может, не всегда уместно, тут соглашусь, но как есть. А ругаться я ни с кем никогда не хотел, — сказал нападающий «Акрона».