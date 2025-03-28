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«Аль-Наср» Роналду готов предложить 84 млн фунтов за Кудуса. Хавбек «Вест Хэма» открыт к переходу

Саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, готов предложить 84 миллиона фунтов за полузащитника «Вест Хэма», сообщает журналист GiveMeSport Дэнни Раст.

Источник: Спортс"

Отмечается, что ганец открыт к переходу в саудовскую лигу.

В текущем сезоне АПЛ Кудус провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Его подробная статистика здесь.