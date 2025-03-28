«Аль-Наср» Роналду готов предложить 84 млн фунтов за Кудуса. Хавбек «Вест Хэма» открыт к переходу

Отмечается, что ганец открыт к переходу в саудовскую лигу.
В текущем сезоне АПЛ Кудус провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Его подробная статистика здесь.
Саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, готов предложить 84 миллиона фунтов за полузащитника «Вест Хэма», сообщает журналист GiveMeSport Дэнни Раст.
Отмечается, что ганец открыт к переходу в саудовскую лигу.
В текущем сезоне АПЛ Кудус провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Его подробная статистика здесь.