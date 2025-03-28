Дзюба о слезах: «Могу поплыть на любом видео из соцсетей. Особенно когда люди помогают бабушкам или больным детишкам. Над фильмами тоже могу прослезиться»

Над фильмами тоже могу прослезиться. Вчера вот включил «Пазманский дьявол», про боксера. Хоть я смотрел его и не впервые, все равно пробило на слезу. Мне очень близки истории сильных людей, которые никогда не сдаются, — сказал нападающий «Акрона».