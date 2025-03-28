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Дзюба о слезах: «Могу поплыть на любом видео из соцсетей. Особенно когда люди помогают бабушкам или больным детишкам. Над фильмами тоже могу прослезиться»

— Ты сентиментальный человек?
Источник: Спортс"

— Вообще это секрет, но да. — Когда последний раз плакал не из-за футбола?

— Ой, да я на любом видео из соцсетей могу поплыть. Особенно когда люди снимают, как помогают бабушкам или больным детишкам.

Над фильмами тоже могу прослезиться. Вчера вот включил «Пазманский дьявол», про боксера. Хоть я смотрел его и не впервые, все равно пробило на слезу. Мне очень близки истории сильных людей, которые никогда не сдаются, — сказал нападающий «Акрона».

Ранее Дзюба не смог сдержать слез во время гимна России перед товарищеским матчем с Гренадой (5:0). В этой игре 36-летний форвард отметился 31-м голом за национальную команду. Он установил новый рекорд, обойдя Александра Кержакова, забившего 30 голов.

Дзюба заплакал во время гимна России перед матчем сборной с Гренадой.

Дзюба о слезах во время гимна России: «Неожиданно для себя плакал. Душу затронуло. Надеюсь, не было видно».