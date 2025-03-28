В органах Марадоны было много воды в момент смерти. Отек мог прогрессировать с момента его выписки из больницы

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины ушел из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока «Бока Хуниорс», «Барселоны» и «Наполи» назвали остановку сердца, однако вскрытие показало, что Марадона умер в результате вторичного острого отека легких и обострившейся хронической сердечной недостаточности.
В марте в Аргентине начался суд над медработниками, оказывавшими Марадоне помощь в последние дни его жизни — семерых человек обвиняют в умышленном убийстве, им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы.
"Осмотр начался с головы. Мозг был очень плотным и отечным из-за скопления воды. Он весил больше, чем обычный мозг. Затем исследовали шею: в плевральных полостях мы обнаружили жидкость, примерно по пол-литра в каждой. Легкие были очень набухшими, их вес увеличен. Они были наполнены водой.
Все это развивалось медленно, с течением времени. Это могло происходить с момента его выписки и до смерти. Это не проявляется за день, два или три, а прогрессирует. Не менее десяти дней.
Легкие вместе весили примерно 1,1 килограмма — на 170 граммов больше, чем обычные легкие взрослого человека. У него был острый отек легких. Его почки были увеличены. В его брюшной полости было около трех литров жидкости.
Он не был таким пациентом, которого следует держать дома. Чтобы оказать ему медицинскую помощь, его пришлось бы госпитализировать", — сказал Касинелли на слушании в суде.
Марадона мог агонизировать до 12 часов перед смертью. Его сердце весило 503 грамма — вдвое больше нормы для взрослого человека.