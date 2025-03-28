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Флик о 3:0 с «Осасуной»: «Не лучший день для проведения матча, мы заплатили за это травмой Ольмо. Горжусь своими игроками — у “Барсы” хорошие времена, но это долгий путь&raqu

«Барселона» одержала разгромную победу (3:0) в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги и вышла на чистое первое место в таблице, набрав 63 очка.

Источник: Спортс"

"Это долгий путь. Сейчас мы переживаем отличные времена. Нам предстоит сыграть еще много матчей.

Ольмо травмирован. В календаре на две недели приходится много матчей, которые он может пропустить. Я очень горжусь своими игроками. Матч был проведен в не самый лучший день для этого. Мы дорого заплатили за это травмой Ольмо.

Гави провел отличный матч. Я очень горжусь тем, как он сыграл сегодня. У него была серьезная травма, и он всегда готов, даже если начинает игру в запасе. Он большой профессионал. Я в восторге от него«, — сказал главный тренер “Барселоны”.