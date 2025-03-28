У Флика 75% побед в «Барсе», он сравнялся с Вилановой. Среди тренеров с 10+ матчами в клубе процент выше лишь у Энрике

«Барселона» одержала крупную победу (3:0) в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги против «Осасуны». Каталонцы при Флике выиграли 33 из 44 матчей во всех турнирах. Таким образом, у немецкого тренера 75% побед во главе «Барселоны» — столько же, сколько у Тито Вилановы.