Из всех тренеров, проведших в «Барселоне» не менее 10 матчей, более высокий процент побед показывал лишь Луис Энрике (76,24%).
У Флика 75% побед в «Барсе», он сравнялся с Вилановой. Среди тренеров с 10+ матчами в клубе процент выше лишь у Энрике
«Барселона» одержала крупную победу (3:0) в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги против «Осасуны». Каталонцы при Флике выиграли 33 из 44 матчей во всех турнирах. Таким образом, у немецкого тренера 75% побед во главе «Барселоны» — столько же, сколько у Тито Вилановы.