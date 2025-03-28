Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Флика 75% побед в «Барсе», он сравнялся с Вилановой. Среди тренеров с 10+ матчами в клубе процент выше лишь у Энрике

«Барселона» одержала крупную победу (3:0) в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги против «Осасуны». Каталонцы при Флике выиграли 33 из 44 матчей во всех турнирах. Таким образом, у немецкого тренера 75% побед во главе «Барселоны» — столько же, сколько у Тито Вилановы.

Источник: Спортс"

Из всех тренеров, проведших в «Барселоне» не менее 10 матчей, более высокий процент побед показывал лишь Луис Энрике (76,24%).