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У Феррана 17 (14+3) очков в Ла Лиге-2024/25 — больше, чем в любом из 9 предыдущих сезонов в топ-5 лиг

Вингер «Барселоны» открыл счет на 11-й минуте перенесенного матча 27-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (3:0).

Источник: Спортс"

В текущем розыгрыше чемпионата на счету Феррана 14 голов и 3 ассиста. Испанец набрал больше очков по «гол+пас», чем в любом из 9 предыдущих сезонов в топ-5 лиг.

Подробную статистику Торреса можно найти здесь.