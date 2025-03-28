У Феррана 17 (14+3) очков в Ла Лиге-2024/25 — больше, чем в любом из 9 предыдущих сезонов в топ-5 лиг

В текущем розыгрыше чемпионата на счету Феррана 14 голов и 3 ассиста. Испанец набрал больше очков по «гол+пас», чем в любом из 9 предыдущих сезонов в топ-5 лиг.
Подробную статистику Торреса можно найти здесь.
Вингер «Барселоны» открыл счет на 11-й минуте перенесенного матча 27-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (3:0).
В текущем розыгрыше чемпионата на счету Феррана 14 голов и 3 ассиста. Испанец набрал больше очков по «гол+пас», чем в любом из 9 предыдущих сезонов в топ-5 лиг.
Подробную статистику Торреса можно найти здесь.