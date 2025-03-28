Мостовой о том, как выпивал с Тошаком в «Сосьедаде»: «У меня никакого удивления, в отличие от Карпина, не было. В жизни, как и футболе, давно уже все придумано»

В жизни, как и футболе, давно уже все придумано. Тем более если это было в 1994 году, все были молодыми, подтянутыми, красивыми. Грань между тренером и футболистом есть, но все упирается в профессионализм. В России это появилось лет 10 назад", — сказал Мостовой.