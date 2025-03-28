Мостовой о том, как выпивал с Тошаком в «Сосьедаде»: «У меня никакого удивления, в отличие от Карпина, не было. В жизни, как и футболе, давно уже все придумано»

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как во времена выступлений за испанский клуб после неудачного турнира в Португалии тренер басков дал команде три выходных дня, что стало для него удивлением после строгой дисциплины в «Спартаке». В один из вечеров Карпин с Мостовым отправились на ужин, а затем зашли в бар, где Тошак предложил им выпить алкоголь и провести время с незнакомой девушкой.
"У меня никакого удивления, в отличие от Карпина, от поведения Тошака не было. Мы все живые люди, у каждого свои потребности. Кто‑то выпивает, кто‑то нет. Кто‑то курит, кто‑то нет. Кто‑то занимается сексом, кто‑то нет.
В жизни, как и футболе, давно уже все придумано. Тем более если это было в 1994 году, все были молодыми, подтянутыми, красивыми. Грань между тренером и футболистом есть, но все упирается в профессионализм. В России это появилось лет 10 назад", — сказал Мостовой.