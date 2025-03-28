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Артем Дзюба: «Первым поздравлю того, кто побьет мой рекорд. Гретцки собирается к Овечкину — это показатель величия»

Нападающий «Акрона» — рекордсмен по голам (31) за сборную и в российском футболе (236).

Источник: Спортс"

— А как бы ты себя чувствовал на месте Кержакова?

— Я думал об этом. Если вдруг так сложится, что мой рекорд побьют, когда я буду еще действующим футболистом, то, конечно, меня это разозлит — и заставит еще больше пахать, чтобы перебить новую отметку.

— Будем честны: пока побивать некому.

— А когда ты закончил карьеру, от тебя уже ничего не зависит. Надо просто наслаждаться моментом и отдать дань уважения человеку, который тебя превзошел. Я буду первым, кто поздравит нового лучшего бомбардира в истории России или сборной. Гретцки вот собирается приехать к Овечкину — для меня это показатель величия, — сказал Дзюба.