Артем Дзюба: «Первым поздравлю того, кто побьет мой рекорд. Гретцки собирается к Овечкину — это показатель величия»

— А когда ты закончил карьеру, от тебя уже ничего не зависит. Надо просто наслаждаться моментом и отдать дань уважения человеку, который тебя превзошел. Я буду первым, кто поздравит нового лучшего бомбардира в истории России или сборной. Гретцки вот собирается приехать к Овечкину — для меня это показатель величия, — сказал Дзюба.