Мелкадзе перед «Спартаком»: «Ахмату» по силам забить больше, чем они. Можем биться на равных с любым соперником и хотим победить"

«Мне очень нравится, как играет сейчас “Спартак”, команда борется за лидерство, недавно у нее была длинная победная серия. Мне будет очень интересно поиграть против него. Команда играет ярко, видно, что парни бьются изо всех сил, у них сильное нападение.
Но мы хотим победить. Для этого надо забить больше, чем они, что мы и собираемся сделать. Считаю, что нам это по силам. Мы очень хорошо подготовились на зимних сборах, объединились в крепкий коллектив и бьемся в каждом матче. Все ребята чувствуют, что могут биться на равных с любым соперником, поэтому очень уверенно играем«, — сказал нападающий “Ахмата”.